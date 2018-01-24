Сколько стоят популярные страховые полисы в Украине?

Страхование с каждым годом стаёт всё популярнее среди украинцев. Кроме обязательной автогражданки, также пользуются спросом медицинский и туристические полисы, страховка от несчастных случаев и КАСКО. При этом, стоимость их сегодня вполне приемлема для каждого жителя Украины. Если не верите, давайте разбираться в этой статье.

Разумное автострахование

Всех владельцев транспортных средств интересует два вида страховки – ОСАГО и КАСКО. Первая является обязательной для оформления и защищает ответственность водителя перед третьими лицами в случае ДТП. Вторая относится к добровольному страхованию и обеспечивает защиту, прежде всего, транспортного средства страхователя.

КАСКО и ОСАГО цена формируется на основе многих факторов, к которым относится тип автомобиля и его возраст, стаж водителя и другие важные критерии. Сэкономить на приобретение полисов можно, если придерживаться правил дорожного движения и не иметь случаев ДТП.

Страховка за границу

Страховка для визы цена которой зависела также от многих факторов, сегодня остаётся актуальной. Несмотря на установление безвизового режима с Евросоюзом, путешествие в страны-участницы невозможно без оформленного туристического полиса. Он обеспечивает получение медицинской помощи за границей при необходимости.

Туристам, собирающимся за рубеж на собственном авто, также придётся позаботиться о приобретении «Зеленой карты». Её действие схоже с отечественной автоцивилкой, но в заграничных условиях. Стоимость последней определяется страной назначения.

Собственная безопасность

Личное страхование также пользуется спросом среди украинцев. Совсем скоро в силу вступит закон об обязательном медицинском страховании, а пока его можно оформить в добровольном порядке. Стоимость подобного полиса зависит от количества включенных рисков, а также от срока его действия.

Еще один полезный вид страховки – от несчастного случая. Часто подобные договора заключаются предприятиями для своих сотрудников, однако, каждый человек имеет право самостоятельно оформить данный полис. Его цена варьируется в зависимости от возраста страхователя и особенностей его работы.

При желании каждый может обезопасить не только свою жизнь, но и защитить собственное имущество от разного рода форс-мажоров. Цена страхового полиса ничтожно мала по сравнению с тратами, которые могут возникнуть в случае несчастных случаев.