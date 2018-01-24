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Волкер: США не будут вести переговоры об Украине без ее участия

24.01.2018 17:23

 США не будут вести переговоры об Украине без ее участия. 

Об этом на своей странице в Twitter сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. "США не будут вести переговоры об Украине без Украины", - заявил он.

Фото: Курт Волкер (yes-ukraine.org)

Кроме того, Волкер отметил, что остается в тесном контакте с украинскими коллегами в Администрации президента Украины, Министерстве иностранных дел, Верховной Раде Украины, а также с коллегами во Франции и Германии.

Напомним, ранее Волкер сообщал, что США будут помогать Украине в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. "США постоянно подчеркивают, что Россия несет ответственность за то, что происходит на Донбассе. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы помочь урегулировать ситуацию на востоке Украины", - заявил Волкер.

Кроме того, Волкер отметил, что США ценят сотрудничество с Украиной. "Мы ценим сотрудничество с вами и приветствуем процессы реформирования сектора безопасности и обороны Украины", - сказал он. // РБК-Украина

 

 

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