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В России отправили в психушку пенсионерку, превратившую квартиру в «склеп» с мумиями родственников

24.01.2018 17:36

Следователи Московской области выясняют обстоятельства гибели двух человек, мумифицированные останки которых найдены в одной из квартир в Подольске. Хозяйкой "склепа" оказалась родственница погибших, объяснившая происходящее нехваткой средств на погребение. Женщину немедленно госпитализировали.

Страшную находку сделали 24 января в жилище 77-летней пенсионерки, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Подмосковья. Женщина объяснила, что обнаруженные полицейскими останки мужчины и женщины принадлежат ее брату и сестре, которые умерли восемь-девять лет назад.

Картинки по запросу полиция

"Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение родственников, она оставила тела в квартире, накрыв одеялами. Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат", - говорится в пресс-релизе.

Проводится доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин и давности смерти людей. "Пенсионерка экстренно госпитализирована в психиатрическую больницу", - заключили в следственном ведомстве. // NEWSru.com

 

 

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