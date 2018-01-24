Житель Харьковщины грозился взорвать Миграционную службу, требуя выдать паспорт родственнице

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, мужчина позвонил в полицию 22 января в 23:34, и заявил, что Лозовский отдел ГМС долго не выдает его родственнице паспорт, и, если она не получит документы в ближайшее время, он заминирует учреждение.

Мужчину быстро вычислили оперативники, которые установили, что с угрозами выступал инвалид II группы, который состоит на учете у врача-психиатра. Также выяснилось, что на момент звонка он был в состоянии алкогольного опьянения.

"Как признался позже нарушитель, минировать миграционную службу он на самом деле не собирался", – отмечают в полиции.

Было открыто уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", ведутся следственные действия. // Сегодня