Смерть на дорогах: лидеры по числу ДТП Киевская, Одесская, Харьковская области

По количеству ДТП, которые произошли в Украине с 2015 по 2017 год, Харьковская область заняла третье место. В регионе произошло 29 тысяч 509 аварий.

Харьковскую опередила Одесская область, где за три года произошло 34 тысячи 742 ДТП. Наибольшее число аварий зафиксировано в Киеве - 106 тысяч 805 аварий.

Соседняя с Харьковской Днепропетровская область заняла четвертое место (28 414 тыс ДТП). В два с половиной раза меньше этот показатель в Полтавской области - за три года 10 тысяч 895 ДТП.

Наиболее безопасной можно считать Луганскую область, где произошло 2 тысячи 45 аварий.

В топ-3 самых опасных трасс вошла дорога Киев-Должанский по всей своей протяженности. Здесь произошло 637 аварий. Также опасной считается дорога Харьков-Ялта, особенно возле Краснограда Харьковской области. На этой трассе в течение трех лет произошло 326 аварий, сообщает Слово и дело .

Вице-президент ОО "Общество участников дорожного движения" Виктор Козориз рассказал KHARKIV Todaу, что их организация проводила собственное исследование численности ДТП в Харьковской области. Результаты анализа показали, что 80% ДТП с пострадавшими происходит в Харькове, и 20% - в области.

"Несмотря на то, что в области есть опасные дороги, где часто происходят аварии, такие как Симферопольская трасса, дорога Киев-Должанский, больше аварий происходит именно в Харькове", - рассказал Виктор Козориз.

Он отметил, что сравнивать абсолютные цифры по ДТП в разных регионах Украины не совсем корректно.

"Статистика будет более объективной, если брать за основу число аварий на 100 тысяч населения или один километр дорог. Сравнивать Харьковскую и, к примеру, Ровенскую области по количеству аварий не совсем корректно. Харьковская область - крупный промышленный регион, с высокой численностью населения и большим числом дорог. Неудивительно, что у нас аварии происходят чаще", - рассказал Виктор Козориз.

По его словам, в Харьковской ОГА начали разрабатывать областную программу по повышению безопасности на дорогах.

"Мы предоставили алгоритм разработки программы, что необходимо создать рабочую группу, в которую вошли представители разных сфер. Программа комплексная, охватывает и правоприменительные аспекты, и образовательные, и инфраструктурные. Поэтому в группу должны входить не только правоохранители, но и дорожники, представители общественных организаций", - отметил Виктор Козориз.

Он добавил, что распоряжения главы ХОГА о создании такой группы на сайте не видел. "Похоже, что снова будут делать по старинке, скажут, мол, напишите свои предложения по программе, а потом из предоставленной информации сформируют ее", - рассказал Виктор Козориз.

По его словам, разработкой программы по повышению безопасности на дорогах в Харьковской области в ХОГА решили заняться после смертельного ДТП на Сумской, жертвами которого стали шесть человек.