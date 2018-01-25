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На Житомирщине задержали подозреваемого в избиении и ограблении 19-летней девушки

25.01.2018 00:05

В Житомирской области правоохранители задержали подозреваемого в избиении 19-летней девушки

Эту информацию озвучили во время пресс-конференции руководства ГУНП в Житомирской области.

в Житомирской области задержали подозреваемого в избиении 19-летней девушки

На студентку неизвестный напал 3 января, когда Виктория возвращалась домой с тренировки. Почти три недели она находилась в коме - всего несколько дней назад частично пришла в себя. Обидчиком девушки оказался 20-летний студент одного из учебных заведений Житомира. В тот вечер он принял алкоголь и решил напасть на девушку. Избил ее и отобрал золотые украшения. Его поймали при попытке продать награбленное.

В содеянном молодой человек признался - ему уже сообщили о подозрении. За содеянное он может провести за решеткой от 8 до 15 лет. Сейчас полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.

"Вещественные доказательства и показания свидетелей говорят о том, и непосредственно его слова свидетельствуют о том, что именно он совершил преступление", - сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко. // УНН

 

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