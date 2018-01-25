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В Киеве двое парней ограбили мужчину, «притворившись» его интернет-знакомой

25.01.2018 00:38

Злоумышленники создали фейковый аккаунт девушки в соцсетях.

В Киеве судили двоих парней, которые создали фейковый аккаунт девушки в соцсетях, договорились о встрече и ограбили мужчину.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как рассказали в ГУ НП в Киеве, в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о грабеже на улице Прорезной. На месте происшествия 19-летний киевлянин рассказал правоохранителям, что пришел на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальной сети. Анкета новой знакомой "обещала" предоставление сексуальных услуг, поэтому они договорились о свидании.

Женщину парень не дождался. Вместо этого на него напали двое мужчин, которые забрали у него мобильный телефон. Пострадавший рассказал не только подробности "знакомства", но и подробно описал внешность грабителей.

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали 20-летнего жителя Одесской области и 19-летнего киевлянина. Они рассказали, что мобильный телефон сдали в ломбард.

Приговором Шевченковского районного суда Киева парней за совершение грабежа приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. // Сегодня

 

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