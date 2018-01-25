Под Харьковом горе-мамаша бросила двухмесячную дочь на морозе

В Харьковской области 30-летняя женщина бросила на морозе своего двухмесячного ребенка, "устав от забот".

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, горе-мать оставила младенца в стоге сена на соседском дворе.

Инцидент произошел 23 января в селе Новая Мерефа Нововодолажского района, а в полицию позвонила 67-летняя местная жительница. По ее словам, у себя во дворе малыша нашел ее муж.

Копы оперативно разыскали мать брошенного ребенка. Оказалось, что молодая мать утром покормила свою двухмесячную дочь, одела и пошла погулять с ней на улицу. Там женщина осознала, что устала от семейных забот, ведь ребенок в течение трех дней не давал ей спать. Недолго думая, она подбросила девочку во двор соседям и убежала.

В это время ее сожитель находился в Харькове на работе. Кроме этого, стало известно, что девочка появилась на свет 17 ноября, но этот факт официально не был зарегистрирован. К счастью, сейчас жизни девочки ничего не угрожает, он находится в больнице.

Открыто уголовное производство по статье "оставление в опасности", горе-матери грозит до 2 лет лишения свободы. // Сегодня