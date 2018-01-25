За материал о «левой» недвижимости главы ФСБ сайт Russiangate закрыли, а главреда уволили

"Проект закрыт. Я больше не главный редактор. Расследование про незадекларированную недвижимость Бортникова удалено с сайта Russiangate.com (заблокирован сразу после публикации расследования по решению Генпрокуратуры за призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка)", - написала Елагина.
"Эху Москвы" она подтвердила, что уволена с должности главного редактора, а издание закрыто.
"Вероятно, еще возбуждено дело об экстремизме", - отметила она. Дело, по ее словам, возбуждено из-за декабрьского интервью о так называемом "Панамском досье", а не из-за публикации о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова.
Елагина отметила, что у нее "нет никаких документальных свидетельств", подтверждающих информацию о наличии уголовного дела, и она не знает, в отношении кого оно возбуждено. "Ко мне не было никаких претензий - ни документальных, ни словесных. Но об этом говорят не только юристы, но и мои источники", - добавила журналистка.
"Тут сложно предполагать. Кажется, что это конспирология, но подобное дело перед выборами может стать показательным расстрелом", - предположила журналистка.
Она объяснила, что у нее, как у главного редактора издания, существовала договоренность с инвесторами о том, что на Russiangate не должны публиковаться статьи о Владимире Путине, Русской православной церкви и ближайшем окружении президента. Журналистка предположила, что издание закрыли из-за нарушения договоренностей, касающихся приближенных главы государства.
В комментарии "Новой газете"
Елагина связала закрытие проекта с возможным уголовным делом. "Есть вероятность того, что могут завести уголовное дело об экстремизме", - сказала теперь уже экс-главред сайта.
Расследование об особняке Бортникова Роскомнадзор признал "призывом к массовым беспорядкам"
Накануне сайт Russiangate оказался недоступен через несколько часов после публикации расследования о незадекларированной элитной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова.
Как отмечает TheIns
, на сайте Роскомнадзора
причиной блокировки обозначена статья 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ - то есть "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". Каким образом публикация информации о незадекларированных особняках главы ФСБ связана с призывами к массовым беспорядкам, Роскомнадзор не пояснил.
Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры, но Елагина отметила, что издание не получало никаких предупреждений. В другом посте
в Facebook она добавила, что текст был удален без ее ведома "технической службой по решению наших инвесторов". "Я никогда бы сама, своими ручками не удалила текст - особенно тот текст, из-за которого нас заблокировали", - пояснила она.
В материале "Бортниковка" рассказывается о том, что Бортников и его заместитель Сергей Смирнов не задекларировали элитную недвижимость в Сестрорецке. В декларациях Бортникова не указаны 28 соток по адресу Заречная дорога, 8, литера "б" и находящиеся на них объекты кадастровой стоимостью более 48,6 миллиона рублей.
Как пишет Russiangate, ими полный тезка главы ФСБ владел с 26 августа 2011 года. Рыночная стоимость такого участка может доходить до 300 миллионов рублей, сообщает издание. Росреестр в июле прошлого года убрал сведения о собственнике участка.
По соседству с домом Бортникова, согласно данным издания, находятся коттеджи, зарегистрированные на его сына (208 кв. м) и жену (209 кв. м). Рядом с домом главы ФСБ, утверждается в статье, располагается участок его заместителя Сергея Смирнова, в его декларации дома тоже нет. // NEWSru.com