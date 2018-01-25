В Харькове бывшего милицейского внубезника задержали по подозрению в получении $8 тысяч взятки

В Харькове заведующего сектором по вопросам противодействия коррупции в Госпродпотребслужбе задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил руководитель пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По информации ведомства, чиновник требовал и получил $8 тысяч от своей коллеги. Взамен подозреваемый пообещал не сообщать правоохранителям о ее правонарушении: ранее женщина приобрела машину и не внесла вовремя информацию о ней в декларацию. Задержали мужчину на горячем - во время получения денег. Открыто уголовное производство по статье 368 УК Украины ("получение взятки").

По информации NewsRoom, задержанный Артур К. ранее занимал ряд руководящих должностей в областном управлении Национальной полиции. В частности, экс-правоохранитель несколько лет назад возглавлял отдел внутренней безопасности "главка".