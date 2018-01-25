На Черниговщине женщина отдала мошенникам 32 тысячи за якобы выигранное авто

В Прилуках Черниговской области женщина получила SMS о выигрыше автомобиля и поверила ему. 52-летняя украинка поспешила выполнить условия "акции", потому что увидела свой номер в списке победителей на сайте, куда направили ее телефонные аферисты.

Как сообщают в управлении областной полиции, далее сработала стандартная схема мошенников: для получения приза "победителю лотереи" предложили оплатить процент от заявленной стоимости авто в качестве налога на выигрыш. Жертва обмана послушно перечислила 32 тысячи гривен на указанный мошенниками счет через терминал. После этого женщине пообещали дополнительно сообщить о месте и времени получения выигрыша, и на этом ее общение с аферистами закончилось.

"Некоторое время прилучанка ждала сообщения, пока не поняла, что ее обманули. Тогда женщина обратился за помощью в Прилуцкий отдел полиции. По факту преступления открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Правоохранители в который раз предостерегают граждан не доверять сомнительным сообщением о выигрыше. Тщательно проверять полученную информацию. А особенно никогда и никому не сообщать срок действия карты, код безопасности на ее оборотной стороне, банковские пароли из SMS-сообщений. Рассчитывайтесь за товар, выбранный на сайте Интернет-объявлений, только после его получения! И ни в коем случае не перечисляйте задаток", - напомнили основные правила безопасности черниговские правоохранители. // ТСН