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МВФ готов продолжать поддержку Украины

25.01.2018 00:20

 Международный валютный фонд (МВФ) готов в дальнейшем продолжать поддерживать Украину. 

 

Международный валютный фонд (МВФ) готов в дальнейшем продолжать поддерживать Украину. Об этом во время встречи на экономическом форуме в Давосе с президентом Петром Порошенко сказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, о чем она сообщила в своем Twitter.

Фото: Петр Порошенко и Кристин Лагард (president.gov.ua)

"У меня была хорошая и конструктивная встреча с президентом Украины и его командой. МВФ готов продолжать поддерживать Украину, и мы обсудили осуществление мер, которые помогут завершить ожидаемый пересмотр программы поддержки МВФ", - отметила она.

В свою очередь Петр Порошенко отметил, что Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как с "важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатора доверия к проведению внутренних реформ".

"Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ сейчас, в 2018 году. Поскольку это не только доверие международных финансовых организаций, связанных с макрофинансовой помощи от ЕС, сотрудничеством со Всемирным Банком, но и доверие инвесторов", - отметил Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе 23-26 января 2018 года. // РБК-Украина
 




 

 

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