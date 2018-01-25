На Закарпатье после драки 13-летней и 15-летней школьниц младшая попала в больницу

В пгт Вилок Виноградовского района в одном из учебных заведений произошел конфликт, который перерос в драку между 15-летней и 13-летней школьницами.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, 13-летняя ученица оказалась в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства драки 15-летней и 13-летней ученицы школы в пгт Вилок. Наши сотрудники выясняют причины конфликта, который произошел на территории учебного заведения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК, то есть умышленное легкое телесное повреждение. Предварительно у 13-летней девочки диагностировано сотрясение мозга. По второй школьнице, то для объективного расследования она тоже должна пройти обследование", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

О травмированном ребенке в полицию сообщили врачи. Соответствующих заявлений в правоохранительные органы от родителей ребенка пока не поступало. Следственные действия по делу продолжаются.