Коррупция по-российски — $500 тысяч «это не взятка, а благодарность за занятую позицию»

Бывший замначальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов дал в Мосгорсуде показания на процессе против своего начальника Михаила Максименко. Их обоих обвиняют в получении 500 тысяч долларов за помощь арестованному подручному криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

В ходе допроса Ламонов заявил, что считает полученные деньги не взяткой, а «благодарностью за занятую позицию», сказано в опубликованной «Медиазоной» расшифровке. По его словам, решение о переквалификации обвинения было принято без их участия.

«Действий, в принципе, никаких мы не предпринимали. <…> По факту эти 500 тысяч долларов мы получили просто так», — цитирует его ТАСС.

По словам Ламонова, в апреле 2016 года другой сотрудник управления Денис Богородецкий принес ему 500 тысяч долларов в коробке. 100 тысяч он забрал «с целью передать их себе, Богородецкому и [бывшему сотруднику полиции Евгению] Суржикову как благодарность», а остальное оставил у Максименко.

Вершинин: А когда вы стали считать, что это взятка?

Ламонов (со смехом): Когда меня арестовали. (В зале тоже смеются — МЗ). Я и сейчас считаю, что это не была взятка. <…>

Судья Олег Музыченко: Чем вы это считали?

Ламонов: Благодарностью за занятую позицию.