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Коррупция по-российски — $500 тысяч «это не взятка, а благодарность за занятую позицию»

25.01.2018 09:09

Бывший замначальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов дал в Мосгорсуде показания на процессе против своего начальника Михаила Максименко. Их обоих обвиняют в получении 500 тысяч долларов за помощь арестованному подручному криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

В ходе допроса Ламонов заявил, что считает полученные деньги не взяткой, а «благодарностью за занятую позицию», сказано в опубликованной «Медиазоной» расшифровке. По его словам, решение о переквалификации обвинения было принято без их участия.

Картинки по запросу 500 тысяч долларов

«Действий, в принципе, никаких мы не предпринимали. <…> По факту эти 500 тысяч долларов мы получили просто так», — цитирует его ТАСС.

По словам Ламонова, в апреле 2016 года другой сотрудник управления Денис Богородецкий принес ему 500 тысяч долларов в коробке. 100 тысяч он забрал «с целью передать их себе, Богородецкому и [бывшему сотруднику полиции Евгению] Суржикову как благодарность», а остальное оставил у Максименко.

Вершинин: А когда вы стали считать, что это взятка?
Ламонов (со смехом): Когда меня арестовали. (В зале тоже смеются — МЗ). Я и сейчас считаю, что это не была взятка. <…>
Судья Олег Музыченко: Чем вы это считали?
Ламонов: Благодарностью за занятую позицию.

  • По версии следствия, в 2016 году высокопоставленные сотрудники СК Михаил Максименко, Александр Ламонов (из управления собственной безопасности) и Денис Никандров (из управления по Москве) за взятку обещали изменить обвинение Андрею Кочуйкову — подручному криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), арестованному по делу о перестрелке возле кафе Elements в Москве.
  • Александр Ламонов и Денис Никандров пошли на сделку со следствием, их дело будет рассмотрено в особом порядке. Михаил Максименко виновным себя не признает.
  • 23 января стало известно, что фигурантом дела стал глава управления СК по Москве Александр Дрыманов. По словам прокурора на процессе Максименко, он проходит по делу свидетелем. Один из адвокатов подсудимого заявил, материалы на Дрыманова выделены в отдельное производство для проверки. // «Медиазона»

 

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