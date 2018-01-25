Николаевский облсовет незаконно отдал фирме главы оппо-фракции 8 тыс. гектаров охотничьих угодий

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Владимир Фроленко

Указанные угодья в Новоодесском районе предоставлены в пользование «СМГ «Буг» решением Николаевского областного совета от 10 ноября 2016 года № 15.

В прокуратуре считают, что решение приняли при отсутствии согласования владельца земель запаса государственной собственности общей площадью 1020 га и без учета наличия на территории охотничьих угодий пяти объектов природно-заповедного фонда (общей площадью 598 га), в пределах которых запрещена охота.

«Обжалуемое решение областного совета и договор об условиях использования охотничьих угодий не содержат ни запрета, ни ограничений охоты и использования территорий охотничьих угодий», - также отметили в прокуратуре.

В Хозяйственный суд города Киева заявили иск о признании незаконным и отмене указанного решения областного совета и обязательстве ООО «СМГ «Буг» вернуть угодья Николаевскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства.

Отметим, что согласно Единому реестру юридических лиц, в состав учредителей ООО «СМГ «Буг» входит глава фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко. В своей декларации о доходах Фроленко отметил, что владеет третью капитала в ООО «СМГ «Буг».