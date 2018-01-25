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Специалиста по подлодкам питерского режимного предприятия нашли повешенным

25.01.2018 09:27

 Инженер морского конструкторского бюро "Малахит" в Санкт-Петербурге найден мертвым в своей квартире

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции. Архивное фото

Ранее стало известно, что об исчезновении 30-летнего мужчины в полицию заявили его коллеги, по этому факту началась проверка. Полицейские в среду днем направились вскрывать квартиру в Петергофе, где проживал инженер.

"Пропавший мужчина был найден повешенным в своей квартире", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, погибший — инженер первой категории секретного морского бюро машиностроения "Малахит", которое является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок. Мужчина во вторник должен был выйти из отпуска на работу.

Пока не удалось получить официального подтверждения гибели инженера в ГУМВД и в городском управлении Следственного комитета.

 

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