Специалиста по подлодкам питерского режимного предприятия нашли повешенным

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Инженер морского конструкторского бюро "Малахит" в Санкт-Петербурге найден мертвым в своей квартире
Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что об исчезновении 30-летнего мужчины в полицию заявили его коллеги, по этому факту началась проверка. Полицейские в среду днем направились вскрывать квартиру в Петергофе, где проживал инженер.
"Пропавший мужчина был найден повешенным в своей квартире", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, погибший — инженер первой категории секретного морского бюро машиностроения "Малахит", которое является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок. Мужчина во вторник должен был выйти из отпуска на работу.
Пока не удалось получить официального подтверждения гибели инженера в ГУМВД и в городском управлении Следственного комитета.
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