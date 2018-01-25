В аеропортах Херсона та Києва затримано двох злочинців

25.01.2018 13:50

Учора в пункт пропуску «Херсон-авіа» рейсом зі Стамбула прибув громадянин Туреччини. Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за базою даних Інтерполу.