В аеропортах Херсона та Києва затримано двох злочинців

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Учора в пункт пропуску «Херсон-авіа» рейсом зі Стамбула прибув громадянин Туреччини. Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за базою даних Інтерполу.
Даного громадянина розшукували правоохоронні органи Франції за вчинення кримінального злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів.
Прикордонники затримали іноземця та встановленим порядком передали представникам Національної поліції.
А в столичному аеропорту, в пункті пропуску «Жуляни», прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали нашого співвітчизника, який прилетів із Будапешта. Чоловіка розшукували вітчизняні правоохоронці за ст. 190 КК України (Шахрайство). Наразі громадянина України передано представникам поліції. // ДПСУ
Наркотики — параллельная реальность, которую нельзя отрицать, которую нельзя побороть, которую должны признать и знать о ней все, чтобы никогда в нее не попасть....