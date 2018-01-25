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На Житомирщине электричка 40 метров тащила за ногу пожилого мужчину

25.01.2018 14:00

Трагедией едва не закончилась для пенсионера поездка на пригородной электричке. Когда 65-летний мужчина выходил из вагона, двери электрички закрылись, зажав его ногу. Поезд тронулся и несколько десятков метров протащил пассажира по перрону. 

Машинист обратил на это внимание лишь тогда, когда стоявшие на платформе люди начали ему что-то кричать.

Картинки по запросу электричка

«Об обстоятельствах этой драмы мы знаем лишь со слов очевидцев, — сообщили «ФАКТАМ» в Бердичевской районной больнице, куда доставили пострадавшего. — Пенсионер плохо помнит, что с ним произошло. Это случилось на станции Иванковцы. Очевидцы утверждают, что мужчину протащило по перрону метров сорок, и только после этого электричка остановилась.

Мужчина выжил, но у него многочисленные переломы ребер и черепно-мозговая травма. Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии. Угрозы для его жизни нет".

«Мы изучаем это дело, -- сказали „ФАКТАМ“ в Бердичевском городском управлении Нацполиции. - По материалам проверок будем решать вопрос об открытии уголовного производства в отношении машиниста».

 

 

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