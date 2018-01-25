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Действующий подполковник полиции возглавлял банду воров на Центральном ж/д вокзале в Киеве

25.01.2018 14:10

В четверг на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве задержали членов организованной преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции, под прикрытием которых совершали преступления профессиональные воры.

Об этом сообщает  пресс-служба прокуратуры Киева.

Возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений он привлек не менее пяти оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько групп профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность "работать" на вокзале. Также воры систематически делились с работниками полиции украденным у путешествующих граждан имуществом.

Сейчас семи членам ОПГ (шести полицейским и одному гражданскому) объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины (срок наказания до 12 лет с конфискацией имущества) и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входившим в состав организованной преступной группы.

Также 25 января следователи прокуратуры совместно с департаментом внутренней безопасности Нацполиции провели около 35 обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и в служебных помещениях полицейских.

Подготовлены ходатайства об избрании каждому из членов преступной группировки меры пресечения в виде содержания под стражей.

«УК»

 

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