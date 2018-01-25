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Подозреваемую в незаконном обогащении на 10 млн. Гаврилову отпустили под личное обязательство

25.01.2018 14:20

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта включительно для председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в незаконном обогащении на 10 млн гривен и декларировании недостоверной информации.

Такое решение суд принял в четверг, передают Українські Новини.

Председатель Государственной аудиторской службы Людмила Гаврилова Наші гроші

При этом суд отказался избирать для Гавриловой залог в сумме 1,8 млн гривен.

Суд также обязал Гаврилову сдать заграничные паспорта.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

 

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