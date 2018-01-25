Подозреваемую в незаконном обогащении на 10 млн. Гаврилову отпустили под личное обязательство

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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта включительно для председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в незаконном обогащении на 10 млн гривен и декларировании недостоверной информации.
Такое решение суд принял в четверг, передают Українські Новини.
При этом суд отказался избирать для Гавриловой залог в сумме 1,8 млн гривен.
Суд также обязал Гаврилову сдать заграничные паспорта.
Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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