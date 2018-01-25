В Киеве «герой парковки» стрелял в прохожего, сделавшего замечание

В Подольском районе Киева, в парке на улице Вышгородской произошел конфликт со стрельбой. Как рассказали в полиции Киева, сообщение о звуках выстрелов поступило от очевидцев.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Следственно-оперативная группа на месте установила: 25-летний полтавчанин заехал на автомобиле в парк, и отдыхающие сделали ему замечание. Между водителем и 34-летним киевлянином возник конфликт. Между мужчинами завязалась драка, во время которой полтавчанин достал пистолет и выстрелил в сторону оппонента", – сообщили в ГУ НП Киева.

По данным правоохранителей, киевлянин получил касательное ранение, другие люди в парке не пострадали. На месте происшествия эксперты изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзу – все направлено на экспертизу.

Злоумышленника задержали, но суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция по ней – до семи лет тюрьмы. // Сегодня