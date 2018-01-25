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У Мукачеві чоловік продавав на вулиці бойову гранату Ф-1 (фото)

25.01.2018 15:01

Вилучене скероване на експертизу. Проводяться слідчі дії

Вчора, 24 січня, на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Миру у Мукачеві невідомий чоловік пропонує купити в нього предмет, схожий на гранату.

Ф-1

На місце події прибули поліцейські Мукачівського відділу, які з`ясували, що 36-річний мукачівець намагався збути перехожому вибухонебезпечний предмет. Зі слів чоловіка, гранату він знайшов на військовому полігоні на околиці м.Мукачева.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припаcами або вибуховими речовинами). Підозрюваному, вже судимому мукачівцю, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років. Виучене направлено на дослідження експертам. У справі триває слідство, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua

 

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