В Румынии задержали экс-главу «Укрстирта», подозреваемого в подготовке покушение на Авакова

Правоохранители задержали в Румынии бывшего генерального директора государственного предприятия «Укрспирт» Михаила Лабутина по подозрению в подготовке покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

24 января заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в интервью телеканалу ZIK, что в Румынии задержан один из экс-руководителей предприятия, не назвав при этом его фамилию.

- Военная прокуратура, департамент контрразведки Службы безопасности Украины и Нацполиция задержали организованную преступную группу из бывших уголовников и экс-участников АТО, которые подрывали в Киеве людей и готовили покушения, в том числе на министра внутренних дел Авакова. Заказчик - один из экс-руководителей «Укрспирта», - сообщил он.

Матиос рассказал, что заказчик преступления задержан в Румынии, начат процесс экстрадиции его в Украину.

Напомним, в конце декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве бывшего исполняющего обязанности директора предприятия «Укрспирт» Виктора Панкова и в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве.

В декабре 2014 года Лабутину было объявлено подозрение по делу о растрате и уклонении от НДС на 172,5 млн и 28,2 млн гривен соответственно.

Через несколько дней вооруженные люди из батальона «Айдар» вывезли Лабутина из больницы. В батальоне заявили, что защищают его от «произвола Генпрокуратуры».

Лабутина уволили с должности гендиректора «Укрспирта» и объявили в розыск. Сменщиком Лабутина во главе «Укрспирта» стал Виктор Панков. // Преступности НЕТ