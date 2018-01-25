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Сакварелидзе вручили обвинение по делу о пограничном «прорыве Саакашвили»

25.01.2018 15:26

Соратнику Саакашвили инкриминируют сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и препятствование их служебным обязанностям. 

Львовская прокуратура вручила обвинительный акт соратнику лидера Движения новых сил Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе по делу о пересечении госграницы на пропускном пункте Шегини.

Фото УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Вручение обвинения в Львове. Дело Совести", - прокомментировал данный факт Сакварелидзе.

Сакварелидзе обвиняют в действиях, приведших к нарушению работы учреждения, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в устранении препятствий по предварительному сговору лиц. Ранее правоохранители вручили уведомление о подозрении Давиду Сакварелидзе относительно пересечения границы на пропускном пункте "Шегини".

10 сентября 2017 года Михеил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, прорвался в Украину с территории Польши. // УНИАН

 

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