Сакварелидзе вручили обвинение по делу о пограничном «прорыве Саакашвили»

Соратнику Саакашвили инкриминируют сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и препятствование их служебным обязанностям.

Львовская прокуратура вручила обвинительный акт соратнику лидера Движения новых сил Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе по делу о пересечении госграницы на пропускном пункте Шегини.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Вручение обвинения в Львове. Дело Совести", - прокомментировал данный факт Сакварелидзе.

Сакварелидзе обвиняют в действиях, приведших к нарушению работы учреждения, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в устранении препятствий по предварительному сговору лиц. Ранее правоохранители вручили уведомление о подозрении Давиду Сакварелидзе относительно пересечения границы на пропускном пункте "Шегини".

10 сентября 2017 года Михеил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, прорвался в Украину с территории Польши. // УНИАН