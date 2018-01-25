В Киеве мужчина подстрелил обнаглевшего соседа-дебошира

Хулиган всю ночь слушал громкую музыку, а потом порезал ножом дверь соседа

В столице во время конфликта с соседом мужчина получил огнестрельное ранение плеча.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Митрополита Липкивского произошел конфликт между соседями. В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи 30-летнего пострадавшего госпитализировали, а на вызов выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, пообщались с соседями, а также опросили одного из участников конфликта.

Он рассказал, что ночью пытался сделать замечание соседу за того, что шум из его квартиры мешал отдыхать, однако дверь ему никто не открыл. А уже утром мужчина, который ночью громко слушал музыку, пришел к соседу и ножом повредил входную дверь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина, в свою очередь, для самообороны выстрелил из зарегистрированного травматического пистолета "Форт".

Полицейские изъяли гильзу и разрешительные документы и направили их на экспертизу. 25-летний владелец оружия предоставляет показания.

После проверки обстоятельств и заключения врачей будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события. // Сегодня