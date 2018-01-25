Российскую провокаторшу не пустят на мероприятия Порошенко в Давосе

Российскую журналистку, которая пыталась устроить провокацию против Президента Украины Петра Порошенко во время Всемирного экономического форума в Давосе, лишили права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий Порошенка.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Новости из Давоса. Организаторы Всемирного экономического форума трактовали действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского Президента", - написал Цеголко.

Как сообщали СМИ, 24 января в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме журналистка в вышиванке с микрофоном без опознавательных знаков выкрикнула Президенту Украины Петру Порошенко вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?" Порошенко посоветовал ей "снять вышиванку" и подчеркнул, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском. Когда провокаторша отметила, что президент Украины "прекрасно понимает русский язык", глава государства отметил, что понимает и английский, и другие языки, но на вопросы отвечает по-украински. Дальнейший разговор был прекращен силами охраны. // Укринформ