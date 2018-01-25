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В Запорожье задержали торговца оружием

25.01.2018 16:15

У подозреваемого нашли пистолет-пулемет, револьвер и винтовку

В Запорожье военная прокуратура задержала местного жителя, который подозревается в торговле оружием.

Фото: военная прокуратура Запорожского гарнизона

Фото: военная прокуратура Запорожского гарнизона

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.

Задержание было проведено 24 января во время сбыта оружия – винтовки Мосина и патронов.

Фото: военная прокуратура Запорожского гарнизона

Позже, во время обыска по месту жительства, были обнаружены также пистолет-пулемет Шапошникова, револьвер системы "Наган" и около 200 патронов.

Кроме того, были изъяты 1500 гривен, полученные за винтовку и патроны к ней.

Расследуется возможная причастность других лиц к изготовлению и незаконной реализации оружия.

Открыто уголовное производство по статье "незаконное хранение оружия". // Сегодня

 

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