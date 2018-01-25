В Харькове полиция, разнимая повздоривших соседей, нашла партию наркотиков

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В Харькове сотрудники полиции приехали на ссору с соседями и обнаружили партию наркотических веществ.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Харькова.
24 января около 11:00 в полицию поступил звонок с сообщением о ссоре в подъезде одного из домов на улице Золочевской.
Прибыв по указанному адресу, патрульные увидели мужчину с явными признаками наркотического опьянения.
Правоохранители обыскали квартиру харьковчанина и обнаружили большое количество наркотического вещества.
Силовики изъяли наркотики и направили их на экспертизу. // Realist
Наркотики — параллельная реальность, которую нельзя отрицать, которую нельзя побороть, которую должны признать и знать о ней все, чтобы никогда в нее не попасть....