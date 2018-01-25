В Харькове полиция, разнимая повздоривших соседей, нашла партию наркотиков

В Харькове сотрудники полиции приехали на ссору с соседями и обнаружили партию наркотических веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Харькова.

24 января около 11:00 в полицию поступил звонок с сообщением о ссоре в подъезде одного из домов на улице Золочевской.

Прибыв по указанному адресу, патрульные увидели мужчину с явными признаками наркотического опьянения.

Правоохранители обыскали квартиру харьковчанина и обнаружили большое количество наркотического вещества.

Силовики изъяли наркотики и направили их на экспертизу. // Realist