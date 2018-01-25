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Всем блевать! В России хотят добавлять рвотное в спиртосодержащие жидкости

25.01.2018 16:53

Федеральная антимонопольная служба предложила добавлять рвотное в дешевые спиртосодержащие жидкости, потребляемые населением в качестве суррогатов. Такое предложение содержится в документе с замечаниями, которые ФАС представила к проекту разработанной Минздравом Стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года.

В документе Минздрав предлагает запретить розничную продажу дешевой спиртосодержащей продукции. Антимонопольная служба такой запрет не поддерживает. «По мнению ФАС России, решение проблемы возможно иными способами, например путем добавления к такой продукции компонентов, вызывающих рвотный рефлекс», — говорится в замечаниях.

блевать

На сайте ФАС отмечено, что антимонопольная служба отказала в согласовании проекта стратегии, а замечания к документу направила в Минздрав.

Ранее Минздрав в рамках стратегии формирования здорового образа жизни населения предлагал ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, при которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях. Кроме того, чиновниками министерства обсуждалась идея ввести запрет на торговлю спиртным по выходным. // Znak.com

 

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