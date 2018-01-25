«Допа» в Харькове предоставил Януковичу транспорт для побега 22 февраля 2014 года

В ночь с 21 на 22 февраля 2014 года экс-президент Украины Виктор Янукович прилетел в Харьковскую облгосадминистрацию, где его встретил тогдашний глава ОГА Михаил Добкин (сейчас нардеп ВР Украины VIII созыва от "Оппозиционного блока") и предоставил транспорт для дальнейшего побега. Об этом сообщил во время допроса в Оболонском районном суде Киева бывший охранник Януковича Олесь Шаран, передает "Громадське".

"В ночь с 21 на 22 февраля 2014 года Янукович на двух вертолетах в сопровождении охраны из Межигорья вылетел в Харьков. Они прибыли в Харьковскую облгосадминистрацию, где их встретил Михаил Добкин, который и предоставил им транспорт для дальнейшего передвижения", - цитирует слова охранника издание.

По его словам, Янукович уже вечером 23 февраля 2014 года встречался в Крыму с тогдашним секретарем СНБО Андреем Клюевым (покинул Украину в 2014 году), главой МВД Виталием Захарченко (находится в розыске СБУ; по некоторой информации, является сотрудником российской компании "Ростех"), главой СБУ Александром Якименко (скрывается от следствия; по данным росСМИ, проживает в оккупированном Крыму и в РФ) и начальником Генштаба ВСУ Юрием Ильиным (скрывается в России).

Как ранее сообщал экс-охранник Виктор Ризниченко, вечером 21 февраля 2014 года Янукович, его семья и охранники вылетели на двух вертолетах из резиденции "Межигорье" в Харьков. Из Харькова они вылетели на двух самолетах Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром. Самолеты сели в Донецке, и Янукович с охраной пересели в автомобили и уехали в сторону Крыма. 23 февраля из Анапы он был доставлен на самолете в Крым, в частности в Ялту и на базу Черноморского флота РФ.

Отметим, после побега Янукович, согласно распространенной в СМИ и его защитой информации, находится на территории России. В Украине экс-президент является фигурантом ряда уголовных дел, открытых по факту экономических преступлений, государственной измены, а также преступлений против участников Евромайдана. // 112.ua