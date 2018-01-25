Начальник запорожской колонии сам сел за взятку

В Запорожье суд вынес приговор бывшему начальнику Беленьковской исправительной колонии №99, которого обвиняли в вымогательстве и получении взятки от заключенного – пять лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Как стало известно, чиновник еще в 2015 году вымогал и получил 26 452 гривен с заключенного за то, что "не заметит" кражи имущества колонии, не сообщит об этом в полицию и не усложнит условия тюремного заключения.

Бывший начальник колонии получил пять лет лишения свободы, а также ему было запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Также у бывшего начальника колонии конфисковали все имущество, принадлежавшее ему лично, а также лишили специального звания майора внутренней службы. // Сегодня