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Начальник запорожской колонии сам сел за взятку

25.01.2018 17:20

Бывший начальник Беленьковской исправительной колонии получил тюремный срок

В Запорожье суд вынес приговор бывшему начальнику Беленьковской исправительной колонии №99, которого обвиняли в вымогательстве и получении взятки от заключенного – пять лет тюрьмы.

Фото: expat.su

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Как стало известно, чиновник еще в 2015 году вымогал и получил 26 452 гривен с заключенного за то, что "не заметит" кражи имущества колонии, не сообщит об этом в полицию и не усложнит условия тюремного заключения.

Бывший начальник колонии получил пять лет лишения свободы, а также ему было запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Также у бывшего начальника колонии конфисковали все имущество, принадлежавшее ему лично, а также лишили специального звания майора внутренней службы. // Сегодня

 

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