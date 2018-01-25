В Москве задержан педофил, который 9 лет подвергал дочь сексуальному насилию

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, которого подозревают в педофилии. Девять лет злоумышленник насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, полагают сотрудники правоохранительных органов.

В ходе допроса мужчина дал показания и признал вину частично, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Москвы. В четверг следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следователей, обвиняемый "на протяжении девяти лет совершал в отношении своей дочери 2000 года рождения изнасилования и насильственные действия сексуального характера". "Воспользовавшись малолетним возрастом и беспомощным состоянием ребенка, он оказывал постоянное психологическое давление, запугивал и заставлял ребенка молчать на протяжении всего времени", - говорится в пресс-релизе.

После того как матери девочки стало известно о совершенных преступлениях, она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемый скрылся от следствия, но его местонахождение удалось установить. Мужчине инкриминируют п. "б" ч. 4 ст. 131 ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста") и ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ. // NEWSru.com