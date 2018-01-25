На Сумщині поліція встановила факт вимагання та отримання грошей працівником ВИШу

Заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту культури і мистецтв одного з сумських ВИШів вимагала від студентки сплатити благодійний внесок у розмірі 1 тис. грн. Працівники поліції та прокуратури затримали останню на «гарячому» при отриманні грошей.

Задокументували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди педагогічним працівником оперативники ГУНП спільно з співробітниками місцевої прокуратури в рамках відкритого кримінального провадження.

Встановлено, що викладач вимагала від студентки сплатити благодійний внесок у розмір 1 тис. грн. У випадку відмови запевняла, що дівчина не складе сесію. Сьогодні, 25 січня 2018 року, правоохоронці зафіксували факт передачі обумовленої суми.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення співробітниці ВУЗу про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

ГУНП в Сумській області