В Киеве дельцы продавали технический кислород под видом медицинского

Во время обыска следователи изъяли оборудование, баллоны и документы

В Киеве на Оболони правоохранители разоблачили незаконную деятельность общества по изготовлению фальсифицированных лекарственных средств.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, нарушая законодательство и технические нормы, в арендованном складском помещении на специальном оборудовании злоумышленники закачивали технический кислород в баллоны и реализовывали его в медицинские учреждения. Во время санкционированного обыска следователи изъяли оборудование, баллоны и документы.

Правоохранители осуществляют досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Несколько месяцев назад правоохранители получили оперативную информацию о незаконной деятельности общества, которые фальсифицировали лекарственное средство.

По предварительным данным, группа действовала почти три года. Они постоянно меняли адреса, что затрудняло процедуру документирования. Однако полицейские осуществили контрольные закупки и после получения соответствующих санкций провели обыск. С места изъяли оборудование для закачки кислорода и преобразования его в якобы медицинский, баллоны и так называемую "черную бухгалтерию", которое отправили на экспертизу.

На момент визита полицейских в помещении находилась женщина, которая по телефону получала заказ и вела учет предоставленных услуг. Сейчас с ней общаются следователи.

Указанное общество, по данным Государственного реестра лекарственных средств, как официальный производитель не значится. Более того, по этому адресу вообще ни одно юридическое лицо по производству лекарственных средств не зарегистрировано. Производство кислорода сомнительного качества ставило под угрозу здоровье и жизнь людей.

Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к преступлению. Также проверяется информация о медицинских учреждениях, пользовавшихся услугами незаконного общества. // Сегодня