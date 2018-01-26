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В результате крушения вертолета на Полтавщине погибли четыре человека

25.01.2018 23:16

 Предварительно известно, что вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет

 

 

В четверг, 25 января, возле Кременчуга упал частный вертолет Ми-8, в результате происшествия погибли от 3 до 4 человек. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.

В результате катастрофы вертолета на Полтавщине погибли 4 человека / dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

По ее словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 19:15.

"Погибли все, кто находился в вертолете. По предварительной информации, на борту находились 4 человека", – рассказала она.

Рыбалко отметила, что вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.

Также она опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что он врезался в телевышку.

"Сейчас идет вопрос об электросети", – уточнила она.

Представитель Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии телеканалу "112 Украина" добавил, что правоохранители на месте аварии видели элементы оборванных проводов. Поэтому полиция оцепила место, чтобы никто из граждан не пострадал. Также, по его словам, будут привлекаться местные специалисты, которые проверят электросети.

"Сказать точно, сколько погибших, пока мы не можем. Предположение есть, что погибших до 3 человек. Спасатели пытаются попасть внутрь (вертолета) и тщательно исследовать салон", - сообщил он.

Как сообщают местные СМИ, жители услышали несколько взрывов, затем у них пропал свет - вертолет мог врезаться в ЛЭП.

После падения вертолет загорелся. На месте аварии разбросаны его обломки. // 112.ua

 

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