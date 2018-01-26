Экс-глава «Укрспирта» причастен к убийству подготовке покушений, в том числе на Авакова

Задержанный в Румынии бывший директор "Укрспирта" Михаил Лабутин возглавлял организованную преступную группировку, которая причастна к убийству советника директора предприятия Виктора Панкова, а также к покушениям на ряд убийств, в том числе и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она подчеркнула, что Лабутина подозревают в растрате денежных средств "Укрспирта" на общую сумму более 261 млн грн и совершении других преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 345 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины.

"По результатам расследования установлено, что участники преступной организации совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории г. Киева, среди которых: умышленное убийство 30.05.2017 советника директора ГП "Укрспирт"; покушение на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя ГП "Укрспирт"; покушение на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства. Кроме того, установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Аваков А.Б.", – отметила она.

По ее словам, правоохранители в рамках этого дела провели 19 декабря более 60 обысков в различных регионах Украины и задержали шестерых активных участников преступной организации, которую возглавлял Лабутин. Еще один организатор указанной преступной группировки объявлен в международный розыск.

В отношении всех задержанных, подчеркивает Сарган, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, 25 января в ГПУ подтвердили информацию о задержании в Румынии бывшего генерального директора Государственного предприятия "Укрспирт" Михаила Лабутина. Сообщалось, что в Румынию уже направлен запрос на его экстрадицию.

ГФСУ расследует незаконную растрату бывшим руководством "Укрспирта" Михаилом Лабутиным в 2014 году 89 млн грн. 17 декабря 2014 г. Лабутин, которому сообщили о подозрении в злоупотреблениях на сумму 200 млн грн, исчез и был уволен с должности директора "Укрспирта". После этого его объявили в розыск по линии Интерпола. // 112.ua