В Харькове женщина за $10 тысяч заказала убийство бывшего зятя

Во время спецоперации оперативники спецслужб имитировали убийство мужчины.

В Харькове по подозрению в организации заказного убийства директора одного из местных коммунальных предприятий задержали его бывшую тещу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, женщину задержали работники прокуратуры и Службы безопасности Украины сегодня, 25 января.

По сведениям прокуратуры, жизнь мужчины подозреваемая оценила в 10 тыс. долл. Досудебное расследование начато по ч. 2 п. П. 6, 11, 12 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу и по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Заказчицей стала 62-летняя харьковчанка - бывшая теща чиновника. Она лично подыскивала в уголовной среде исполнителя.

«Основным требованием заказа было совершить убийство таким образом, чтобы смерть мужчины выглядела естественной. Например, от остановки сердца. После смерти бывшего зятя женщина планировала завладеть наследством покойного, который при жизни владел движимым и недвижимым имуществом», - говорится в сообщении.

Во время спецоперации оперативники спецслужб имитировали убийство мужчины. Организатора разоблачили при окончательном расчете за заказ. Сейчас она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия. Досудебное расследование продолжается. // УНИАН