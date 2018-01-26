Чиновник государственного концерна требовал взятку в 270 тысяч долларов

Начальник управления одного из структурных подразделений государственного концерна - председатель тендерного комитета требовал 270 тыс. долл. взятки за аренду помещений госпредприятия.

Об этом на своей странице в Facebook пишет представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"Он получил 8000 долларов США неправомерной выгоды и требовал еще 270 тыс. долларов США за решение вопросов с недвижимостью. В частности, отчуждение нежилых помещений государственного предприятия", - написал Лысенко.

По его словам, правоохранители сообщили чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.