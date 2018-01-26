СМИ узнали о разводе «дочери Путина»: отставленный зять лишился акций на миллиарды долларов

Об этом сообщает Bloomberg

Западное агентство в своем материале ссылается на слова четырех осведомленных источников, которые решили поговорить с журналистами на условиях анонимности.

Издание отмечает, что, несмотря на развод, Шамалов все еще может попасть под американские санкции против РФ, даже учитывая, что у него больше нет прямых связей с Кремлем.

Отец бывшего мужа дочери президента Николай ранее был внесен в черный список Евросоюза из-за ситуации на Украине. В ЕС его назвали частью "влиятельной группы" вокруг Путина.

"Сын старого друга Путина вернулся к работе топ-менеджера в нефтехимическом гиганте - "Сибуре", где его взлет и падение в качестве долларового миллиардера совпали с его вхождением в первую российскую семью", - отмечает агентство.

Шамалова после развода заставили продать акции "Сибура"

В 2012 году, в разгар подготовки к свадьбе с Тихоновой, Шамалов по решению Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко был назначен заместителем генерального директора "Сибура" и получил 4,3% акций холдинга.

Спустя два года 32-летний Шамалов с помощью кредита в "Газпромбанке" выкупил у Тимченко еще 17% акций на общую сумму около 2,2 млрд долларов.

В апреле прошлого года руководство "Сибура" объявило о том, что Шамалов избавился от этих акций. Агентство подчеркивает, что Шамалову не удалось получить с ценных бумаг никакого дохода, потому что ему было доверено только хранить эти акции как члену семьи Путина.

После развода Шамалов фактически перестал быть частью семьи главы государства. Именно поэтому его привилегия на владения акциями закончилась, указывает агентство со ссылкой на три осведомленных источника.

"Сибур Холдинг" - крупнейший нефтехимический холдинг России, который занимается переработкой попутного нефтяного газа, владеет инфраструктурой по его переработке и транспортировке, выпускает базовые полимеры, полиэтилен, полипропилен и т. д.

В ноябре 2015 года агентство Reuters сообщило, что Кирилл Шамалов с 2013 года женат на занимающей посты генерального директора организации "Иннопрактика" и проректора МГУ им. М. В. Ломоносова Катерине Тихоновой, которая якобы является дочерью президента Путина.

Вскоре Reuters опубликовал расследование о Шамалове "Товарищеский капитализм: человек женился на дочери Путина и потом разбогател". По данным агентства, в последующие полтора года после женитьбы Шамалова состояние бизнесмена начало стремительно расти - он приобрел долю в "Сибуре", оценивавшуюся в 2,85 млрд долларов.