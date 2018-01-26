Финмониторингисты планируют следить за украинцами через страховые компании, букмекеров и ювелиров

Лимит операций для финмониторинга хотят увеличить со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

В Украине собираются реформировать систему финансового мониторинга. В случае введения новых правил лимит операций, подпадающих под обязательный финмониторинг, увеличится до 300 тыс. грн, однако персональные данные украинцев будут проверять при покупке ювелирных изделий, в случае лотерейных выигрышей или обмена более-менее значительных сумм валют.

Министерство финансов представило для публичного обсуждения законопроект относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В разработанном законопроекте существенно расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга (учреждения, которые должны проверять своих клиентов).

К нынешним банкам, страховым компаниям, нотариусам, юристам, лотерейщикам, платежным организациям и системам добавили еще и небанковские обменные пункты.

А перечень субъектов первичного мониторинга дополнили налоговыми консультантами, брокерами, торговцами за наличные ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, а также лицами, которые оказывают услуги по созданию, обеспечению деятельности либо управляют юридическими компаниями.

Указанные СПФМ будут предоставлять Госфинмониторингу информацию о своих клиентах в случае осуществления ими подозрительных финансовых операций.

При этом лимит операций, которые подпадают под финмониторинг, предлагают увеличить со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Могут быть изменены также еще некоторые лимиты. Предлагается, в частности, обязать ювелиров предоставлять информацию о своих клиентах при совершении ими покупок на сумму свыше 40 тыс. грн, страховым компаниям при выплатах свыше 30 тыс. грн. При этом букмекеры и лотерейщики смогут затребовать у клиента паспорт и код с каждой ставки на сумму более 5 тыс. грн. Кроме этого, если выигрыш превысит сумму 30 тыс. грн, о ней нужно будет известить СПФМ.

Если же СПФМ не будут соблюдать этих правил, им грозит или письменное предупреждение, или штрафы от 5 до 10% от годового оборота за каждый "проступок", или же вообще лишение лицензии. А за внесение заведомо ложных данных в Единый реестр юрлиц или физлиц-предпринимателей может грозить даже тюрьма.

Стоит отметить, что после публичного обсуждения Минфин направит указанный законопроект на рассмотрение Кабмина и потом, соответственно, в Верховную Раду. // 112.ua