В Москве задержан vip-тюремщик «Саша-Майор»: его сдали «Малыш», «Рожок», «Афоня» и «Не буди»

В Москве задержан высокопоставленный сотрудник ФСИН, работавший в СИЗО «Медведь», Александр Ступин, известный как Саша-Майор, сообщает телеграм-канал Mash.

На Ступина, по данным канала, дали показания арестанты СИЗО по кличкам Малыш, Рожок, Афоня и Не буди. Они якобы выбивали из других арестованных деньги и имущество.

Mash сообщает, что Саша-Майор отправлен под домашний арест, поскольку у него имеются малолетние дети.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Это далеко не первый подобный скандал во ФСИН. Так, прокуратура Москвы решает вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудников СИЗО «Матросская тишина», где в конце прошлого года были найдены VIP-камеры. После проверки, проведенной столичным надзорным ведомством, начальнику ФСИН РФ по Москве внесены два представления об устранении нарушений.

Проверка была начала в середине декабря. Ей предшествовало заявление заместителя главы московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой, сообщившей «Московскому комсомольцу», что в «Матросской тишине» правозащитники обнаружили камеры с элементами роскоши, в то время как на другом уровне расположены переполненные арестантами камеры с полным отсутствием санитарии.

В ноябре 2017 года замдиректора ФСИН Олег Коршунов был обвинен в растрате и освобожден от занимаемой должности.

А в Санкт-Петербурге был задержан бывший заместитель директора ФСИН РФ Николай Баринов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). // Znak.com