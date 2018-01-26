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У Києві шахрай, прикриваючись зв’язками з СБУ, намагався ошукати підприємця на 13 тис. доларів

26.01.2018 09:03

 

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у місті Києві, за матеріалами СБ ГВ БКОЗ Служби безпеки України викрито 46-річного уродженця Сумської області, який незаконно намагався заволодіти коштами підприємця у сумі 13 тис. доларів США.

Так, представляючись помічником одного з керівників СБУ, чоловік запропонував підприємцю посприяти у вирішенні питання щодо заключення договору між ним та постачальником сільськогосподарської продукції.

прокуратура

Шахрая було затримано на «гарячому» одразу після одержання ним чергової частини від обумовленої суми, а саме 70 тис. гривень.

Наразі чоловіка, який на даний момент ніде офіційно не працевлаштований, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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