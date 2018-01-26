Российский вояка Агеев, захваченный в плен на Донбассе, приговорен к 10 годам лишения свободы

Плененного на Луганщине российского военного Виктора Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы.

Соответствующий приговор 25 января вынес Новоайдарский суд Луганской области, сообщил адвокат россиянина Виктор Чевгуз. "Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы", - написал адвокат в Facebook.

Агеева признали виновным в участии в террористической организации.

Сторона обвинения просила для россиянина 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Защита Агеева считает приговор суда слишком суровым и собирается его обжаловать.

Напомним, в июне 2017 года Виктора Агеева и еще двоих боевиков задержали под Желобком. Сразу после задержания Агеев признался, что он российский военный, даже называл номер части, в которой служил, далее РФ от него открестилась.

Адвокаты стали говорить, что его не так поняли и в суде он проходил не как кадровый российский военный, а как гражданин Российской Федерации, который подписал контракт с так называемой "ЛНР". // УНИАН