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Задержаны двое мужчин, которые пытались поджечь столичный монастырь

26.01.2018 09:15

Правоохранители задержали двух мужчин при попытке поджога религиозного сооружения на улице Владимирской в ​​Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские задержали мужчин, которые пытались поджечь монастырь

В дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания.

“На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Опросив заявителя, правоохранители выяснили, что поджечь здание пытались двое неизвестных. В ходе осмотра места происшествия обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью. Все это изъяли на направили на экспертное исследование”, — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия изъяли бутылки с зажигательной смесью. Начато уголовное производство.

“Правоохранители оперативно установили лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 33-летний и 36-летний киевляне. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности”, - отметили правоохранители.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

 

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