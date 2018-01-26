За низку злочинів на лаві підсудних опинився директор комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»

Відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою директора Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами.

Встановлено, що директор комплексу відпочинку «Пуща-Водиця», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, шляхом самовільного захоплення земельної ділянки та самовільного будівництва житлового будинку на ній, завдав шкоду державі в розмірі понад 1,2 млн грн; видав завідомо неправдиві офіційні документи; також виконував роль пособника в діях, спрямованих на приховування незаконного походження нерухомого майна, набуття, володіння таким майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування особі обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, накладено арешт на майно останнього, зокрема, арештовано квартиру в м. Києві.

На час досудового розслідування за клопотанням сторони обвинувачення службову особу відсторонено від посади.

23 січня 2018 року обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні затверджено прокурором та направлено до Оболонського районного суду м. Києва.

Довідково: обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України