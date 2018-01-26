Налоговики предупредили бизнес о новой мошеннической схеме

В Киеве мошенники звонят предпринимателям и предлагают “решить вопрос” по разблокированию налоговых накладных за заправку картриджа в принтере или финансовое вознаграждение, перечисленное на банковскую карточку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Киева, передает УНН.

“Мошенники звонят представителям бизнеса с предложениями по ”решению вопросов“, - говорится в сообщении.

Недавно ГФС получила соответствующие жалобы от представителей бизнеса.

Как утверждают предприниматели, неизвестные звонят на служебные номера и представляются именем реального должностного лица ГУ ГФС в г. Киев. Они предлагают решить вопрос с разблокировкой налоговых накладных. За свои услуги мошенники просят заправить картридж на принтере или сбросить деньги на банковскую карту.

В ГФС призвали предпринимателей сообщать о подобных или другиех сомнительных предложениях, а также о фактах злоупотреблений служащими киевской ГФС в Управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в г. Киев.

Напомним, в Федерации работодателей сообщили, что украинский бизнес атакует благотворительная организация „Фонд “Международные антикоррупционные суды”, которая требует уплаты взносов на якобы борьбу Фонда с коррупцией.