Налоговики предупредили бизнес о новой мошеннической схеме

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В Киеве мошенники звонят предпринимателям и предлагают “решить вопрос” по разблокированию налоговых накладных за заправку картриджа в принтере или финансовое вознаграждение, перечисленное на банковскую карточку.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Киева, передает УНН.
“Мошенники звонят представителям бизнеса с предложениями по ”решению вопросов“, - говорится в сообщении.
Недавно ГФС получила соответствующие жалобы от представителей бизнеса.
Как утверждают предприниматели, неизвестные звонят на служебные номера и представляются именем реального должностного лица ГУ ГФС в г. Киев. Они предлагают решить вопрос с разблокировкой налоговых накладных. За свои услуги мошенники просят заправить картридж на принтере или сбросить деньги на банковскую карту.
В ГФС призвали предпринимателей сообщать о подобных или другиех сомнительных предложениях, а также о фактах злоупотреблений служащими киевской ГФС в Управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в г. Киев.
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