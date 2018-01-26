Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Налоговики предупредили бизнес о новой мошеннической схеме

26.01.2018 13:53

В Киеве мошенники звонят предпринимателям и предлагают “решить вопрос” по разблокированию налоговых накладных за заправку картриджа в принтере или финансовое вознаграждение, перечисленное на банковскую карточку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Киева, передает УНН.

Налоговики Киева предупредили бизнес о новой мошеннической схеме

“Мошенники звонят представителям бизнеса с предложениями по ”решению вопросов“, - говорится в сообщении.

Недавно ГФС получила соответствующие жалобы от представителей бизнеса.

Как утверждают предприниматели, неизвестные звонят на служебные номера и представляются именем реального должностного лица ГУ ГФС в г. Киев. Они предлагают решить вопрос с разблокировкой налоговых накладных. За свои услуги мошенники просят заправить картридж на принтере или сбросить деньги на банковскую карту.

В ГФС призвали предпринимателей сообщать о подобных или другиех сомнительных предложениях, а также о фактах злоупотреблений служащими киевской ГФС в Управление внутренней безопасности территориальных органов ГФС в г. Киев.

Напомним, в Федерации работодателей сообщили, что украинский бизнес атакует благотворительная организация „Фонд “Международные антикоррупционные суды”, которая требует уплаты взносов на якобы борьбу Фонда с коррупцией.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...