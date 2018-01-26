На Житомирщині оголошено про підозру затриманому на хабарі полковнику поліції

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За матеріалами Служби безпеки України, затриманому на хабарі начальнику одного з районних відділів Національної поліції у Житомирській області, оголошено про підозру в скоєнні злочину.
Оперативники спецслужби встановили, що полковник поліції систематично вимагав гроші з місцевих підприємців лісопереробної галузі за не створення штучних перешкод в їх роботі.
Сума щомісячного «внеску» з підприємця становила десять тисяч гривень. У випадку незгоди давати хабар посадовець погрожував блокувати роботу підприємства. При цьому «дозвіл» на відновлення діяльності суб`єкта господарювання після відмови зловмисник оцінював у п`ять тисяч доларів США.
Правоохоронці затримали поліцейського в одному з районних центрів області після отримання ним десяти тисяч гривень неправомірної вигоди від одного із комерсантів.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії, зокрема для встановлення інших фактів протиправної діяльності посадовця.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з військовою прокуратурою.
Наркотики — параллельная реальность, которую нельзя отрицать, которую нельзя побороть, которую должны признать и знать о ней все, чтобы никогда в нее не попасть....