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Житель Подмосковья убил в своем доме трех человек «за пьянство и бродяжничество»

26.01.2018 14:24

Следователи Московской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Королева, который причастен к тройному убийству. Жертвой мужчины стали его родственники, которых он обвинял в аморальном образе жизни, и гостья. Виновнику расправы не нравилось, что близкие приводили в дом бомжей.

"В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сообщает официальный сайт областного ГСУ СК РФ.

Следователи Московской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Королева, который причастен к тройному убийствуРасследование началось после того, как 23 января 2018 года после тушения пожара в одном из домов по улице Уткина в Королеве, а также на придомовой территории были обнаружены тела трех человек. Согласно данным эксперта, на трупах сохранились следы множественных телесных повреждений, а их смерть носила криминальный характер.

Оперативники бысто выяснили, что к расправе причастен 49-летний житель наукограда Королев, который явлется двоюродным братом одного из потерпевших.

"На допросе мужчина дал признательные показания, сообщив, что его двоюродный брат вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками, также водил в дом и на придомовую территорию лиц без определенного места жительства", - говорится в пресс-релизе СК РФ.

Поскольку мужчины были соседями и проживали в одном частном доме, подозреваемого "не устраивало регулярное скопление лиц без определенного места жительства на территории своего домовладения". 23 января между подозреваемым и потерпевшим произошла очередная ссора. В итоге мужчина ударил брата металлическим прутом по голове, а также избил аналогичным образом его сожительницу и гостью. После этого подозреваемый поджег дом.

"К настоящему времени по уголовному делу следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", - добавили в следственном ведомстве.

Уголовное дело расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство трех человек"). // NEWSru.com

 

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