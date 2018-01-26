У Маріуполі попереджено неефективне використання коштів міжнародних кредиторів

Співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів із контролю за міжнародною технічною допомогою на реалізацію інфраструктурних проектів попередили у Маріуполі неефективне використання бюджетних та інвестиційних коштів.

Правоохоронці встановили, що одне із комунальних підприємств міста розробило проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту адміністративних будівель загальною вартістю майже сто десять мільйонів гривень. Одним з ключових джерел надходження фінансування мали стати кошти однієї з європейських банківських структур.

Під час перевірки документації співробітники СБ України виявили численні факти завищення вартості робіт та матеріалів, внесення непотрібних робіт та інші невідповідності, спрямовані на збільшення вартості замовлення.

Залучені СБУ експерти ДП «Укрдержбудекспертиза» підтвердили численні порушенні при створенні проектно-кошторисної документації. Після внесення відповідних змін, загальна вартість будівництва зменшилася на майже тридцять мільйонів гривень.

Служба безпеки України продовжує моніторинг ефективного використання бюджетних та інвестиційних коштів.

Прес-центр СБ України