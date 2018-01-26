Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Тячівщині чоловік напідпитку до смерті побив дружину

26.01.2018 14:48

Слідчі Тячівського відділу поліції з’ясовують обставини загибелі жительки села Нижня Апша. Чоловіка, який підозрюється в нанесенні дружині тяжких травм, що призвели до смерті, затримали.

Вчора, 25 січня, тячівські поліцейські отримали повідомлення від медпрацівника про констатацію смерті 52-річної жінки.

убивство

Як з’ясували поліцейські, жінка померла внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень. У ході слідства правоохоронці встановили, що побив жінку її чоловік. 53-річний житель села Нижня Апша зізнався, що в той день був напідпитку і посварився з дружиною. У ході конфлікту побив її та вийшов з дому, а коли повернувся, знайшов жінку непритомною. Відтак чоловік зателефонував родичам, які й викликали швидку.

За фактом слідчі Тячівського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 КПК України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання під вартою. Вирішується питання про повідомлення про підозру в скоєнні злочину та обрання фігуранту справи міри запобіжного заходу, повыдомляють у відділы комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...