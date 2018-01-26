На Тячівщині чоловік напідпитку до смерті побив дружину

Слідчі Тячівського відділу поліції з’ясовують обставини загибелі жительки села Нижня Апша. Чоловіка, який підозрюється в нанесенні дружині тяжких травм, що призвели до смерті, затримали.

Вчора, 25 січня, тячівські поліцейські отримали повідомлення від медпрацівника про констатацію смерті 52-річної жінки.

Як з’ясували поліцейські, жінка померла внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень. У ході слідства правоохоронці встановили, що побив жінку її чоловік. 53-річний житель села Нижня Апша зізнався, що в той день був напідпитку і посварився з дружиною. У ході конфлікту побив її та вийшов з дому, а коли повернувся, знайшов жінку непритомною. Відтак чоловік зателефонував родичам, які й викликали швидку.

За фактом слідчі Тячівського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 КПК України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання під вартою. Вирішується питання про повідомлення про підозру в скоєнні злочину та обрання фігуранту справи міри запобіжного заходу, повыдомляють у відділы комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua